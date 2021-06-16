Mersin'de Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleştirildi



Mersin Valiliğindenh yapılan açıklama göre, Ekvator ülkesinden Mersin Limanı'na gelen bir gemide muz yüklü konteynır içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonel çalışmada, bahse konu konteyner içerisinde 1000 paket halinde 1 ton 150 kilogram kokain maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat çok yönlü devam ediyor.

Türkiye'nin en büyüğü



Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yakalamanın Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması olduğunu duyurdu. Ayrıca Bakan Muş, bu operasyonda görev alan Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ettiğini ifade etti.

Mustafa Cenik