Mert Günok eski takımına karşı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı milli file bekçisi Mert Günok, siyah-beyazlı forma altında eski takımına karşı sahaya çıktı. 2017 yılında Bursaspor'dan Başakşehir'e transfer olan ve 4 sezon boyunca turuncu-lacivertli takımın formasını giyip 1 kez de şampiyonluk yaşayan Mert, sezon başında Beşiktaş'a transfer olarak 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Mert Günok bu sezon 3-2 kazanılan Antalyaspor ve 2-1 kaybedilen Altay maçlarında 90 dakika sahada kalırken, Beşiktaş forması altında 3. maçına eski takımı Başakşehir karşısında çıktı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Gökhan Kılınçer

