Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının son cuma namazı 70 bin kişiyle kılındı

İşgalci İsrail güçleri ile Filistinliler arasında Ramazan ayının başından bu yana yaşanan yüksek tansiyon devam ederken, binlerce Filistinli cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail'in tüm kısıtlamalarına rağmen Ramazan ayının son cuma namazın 70 bin kişi ile kılındı. Mescid-i Aksa'da cuma namazını eda eden Filistinliler, daha sonra Filistin bayrakları açarak İsrail güçlerinin uyguladığı zulmü protesto etti. "Vatanımızı terk etmeyeceğiz" sloganı atan Filistinliler, İsrail işgalinin son bulmasını istedi.

Muhammed Rabah