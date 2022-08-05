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Mesire alanında suya düşen yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti

Mesire alanında suya düşen yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti
Mesire alanında suya düşen yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde dengesini kaybederek suya düşen yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Düziçi ilçesi Yeşil Şelale mesire alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soğuması için suya bıraktığı karpuzu almak isteyen Süleyman Akbörk (82), dengesini kaybederek suya düştü. Akbörk'ün çırpındığını fark ederek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar yaşlı adamı suyun kenarına çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni olay yerinde hazır bekletilen cenaze aracı ile Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merden İslah

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