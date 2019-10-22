Meslek lisesi öğrencileri elektrikli araç üretti

Dünya nüfusundaki artış ulaşım sorununu beraberinde getirirken trafiğe çıkan araç sayısı da her geçen gün fazlalaşıyor. Bu durumun çevre kirliliğini beraberinde getirmesi ulaşım için daha temiz çözümler aranmasına neden oldu.

Topkapı Okulları Özel Meslek Lisesi'nin otomotiv bölümündeki öğretmen ve öğrencilerin ortak çalışmasıyla üretilen araç saatte 60 km'ye ulaşan araç tam şarj durumunda 50 km yol alabiliyor.

Aküleri de okul üretti

Aracın üzerindeki 6 jel akü, 3 Kw'lik elektrik motoru, ön süspansiyon ve direksiyon sistemi tamamen okul tarafından üretildi. Aracın dış kabuk tasarımı da alanında uzman öğretmenler tarafından 3 boyutlu tasarlanarak fiberglas olarak yapıldı.

60 km hıza ulaşabiliyor



Saatte 60 km'ye ulaşan araç tam şarj durumunda 50 km yol alabiliyor. Aracın 300 kg yük taşıyabildiği de öğrenildi. 220 w elektrikle 2 saat gibi kısa sürede şarj edilen akülerin en az 6 saat pil ömrü var.

Ödüllü araç

Araç görücüye çıkar çıkmaz bir de ödül aldı. Elektrikli aracın Topkapı Okulları'na 2018-2019 eğitim öğretim yılında Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği en teknolojik okul kategorisinde birincilik getirdiği kaydedildi.