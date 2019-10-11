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Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi

Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi
Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi

İstanbul Balta Limanı Kemik Hastanesi’nde meslektaşını yaklaşık 40 bıçak darbesiyle öldüren doktor adliyeye sevk edildi.

Olay, Sarıyer İlçesi'nde bulunan Balta Limanı Kemik Hastanesinde bugün sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre hastanede asistan doktor olarak çalışan Dr. Yavuz S. ile meslektaşı Dr. Kaan Erol arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. Yavuz S., meslektaşı Dr. Kaan Erol'u bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı doktora ilk müdahaleyi hastane içerisinde bulunan diğer doktorlar tarafından yapıldı.Daha sonra 112 ekipleri tarafından Şişli Etfal Hastanesine ağır yaralı olarak sevk edilen yaralı doktor, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

ÖLEN DOKTOR

Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi

Meslektaşını yaklaşık 40 bıçak darbesiyle öldüren doktor adliyeye sevk edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Yavuz S. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Yavuz S. emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Murat Horoz
 

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