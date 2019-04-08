Mesut Bakkal Bursa'ya davet edildi

Yeşil-beyazlılarda, hafta sonu Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı. Bursaspor yönetimi dün Ali Ay başkanlığında toplandı. Toplantıda Aybaba'dan boşalan göreve kimin getirileceği konuşuldu. Toplantıda Mesut Bakkal ismi ön plana çıktı. Bugün Bursa'ya gelmesi beklenen Mesut Bakkal ile yönetim bir görüşme gerçekleştirecek. Geçen yıl Aytemiz Alanyaspor'u küme düşme potasından çıkartan Bakkal'ın, yeşil-beyazlı takımı çalıştırmaya sıcak baktığı biliniyor. Bugün yapılacak görüşmenin ardından Bursaspor'da Mesut Bakkal döneminin başlaması bekleniyor.

Bu arada deneyimli çalıştırıcının yardımcılarından birinin, Bursaspor'un şampiyon kaptanı Ömer Erdoğan olması bekleniyor. Başkan Ali Ay'ın takımı ve camiayı yakından tanıyan bir ismi teknik kadroya sokmak istediği ve Ömer Erdoğan ismi üzerinde karar kıldığı belirtiliyor.

Ahmet Faruk Çabuk