Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzayı attı! Özil'den önemli açıklamalar

Fenerbahçe'nin 3.5 yıllık anlaşmaya vardığı Mesut Özil, resmi sözleşmeyi imzaladı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Başkan Ali Koç'un da katıldığı törende yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Özil ailesi, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, çok sayıda davetli, 150'ye yakın ulusal ve uluslararası kuruluştan basın mensubu ile online olarak taraftarlar da hazır bulundu.

Ali Koç: "Bizden çok daha iyi teklifler vardı önünde ve bize bonservissiz bir şekilde katıldı"

İmza töreninde açılış konuşmasını gerçekleştiren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "Hepiniz biliyorsunuz ki Mesut, pek çok kez Fenerbahçe'ye olan sevgisini, sevdasını, çocukluk zamanındaki Fenerbahçeliliğini dile getirdi. Biz bu hikayenin başlangıç tarihi olarak Mesut'un evlilik gününü ele alıyoruz. 7 Haziran 2019'da gerçekleşti bu. Tanışmadığımız için beni çağırmamıştı düğününe. Ama o gün dünya evine girdiler. O gün Acun Ilıcalı bir tweet attı. Fotoğrafta; inşallah bu sene vatan hasreti sona erer Mesut' dedi. Bu fotoğraf ve cümle binlerce Fenerbahçe taraftarının arzu ve beklentilerinin fitilini ateşledi. Bu fitilin kıvılcım olarak büyümesi. 20 haziran 2019'da yaptığımız WİNWİN kampanyası yayınında başladı. Bu hikayenin pek çok kahramanı, mihenk taşı, emek sarf edenleri oldu. Tüm bunların ötesinde sevgili Acun Ilıcalı'nın maddi ve manevi desteği oldu. Dolayısıyla kendisi bugün aramızda değil, dün gece konuştuk. Bağlantı yapacaktık ama saat farkından dolayı yapamadık. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir yaz günü Acun'la oturup konuşuyorduk. 'Başkan, Mesut'un sözleşmesi ocak ayından itibaren imzalayabilir önümüzdeki sene için' dedi. 'Seneye haziranda Fenerbahçe'ye kazandıralım' dedi. 'Kazandıralım ama bu nasıl olacak, maddi süreç nasıl atlatılacak' dedim. Acun, ‘Mesut sadece futbolcu değil, müthiş ticari potansiyeli var' dedi. 'Keşke ocak ayında gelse' diye söyledim, belki bir ihtimal olabilir diye. Acun bana birkaç ay sonra yeni bir yatırım açıklayacağım diye söyledi. 1-2 ay sonra işler somutlaşmaya başladı. Bu aslında bir fikirden gerçeğe dönmek üzere olan sürecin başlangıcıydı. Kasım ayında menajeri Erkut Söğüt ile görüştük. Bu transferin gerçekleşmesini çok olası olmaya başladığına inandım. Şu an bir fırsat doğduğunu söyledi ve 'inanın finansal konular öncelikli değil, kısa sürede görüşmekte fayda var' dedi. 8 Aralık günü Samandıra'da bir röportajım olmuştu, bu konuya girmeyecektim. Mesut Özil sorusu sorulunca gerçekleşmesi zor, gerçekleşirse çok güzel bir rüya olur demiştim. Biz o gün aslında Samandıra'dan havalimanına gittik ve Londra'da Mesutla görüştük. Ben orada Arsene Wenger ile bir görüşme yaptım. 'Bugün Mesut nasıl, sakatlığı var mı, bize gelirse tepeden bakar mı' diye sordum. Çok olumlu geri bildirimler aldım kendisinden. Sonra Wenger ile Erol Bulut hoca görüştü ve faydalı bir görüşme oldu. 10 Aralık Perşembe günü Londra'nın dışında bir yerde dostumuzun evinde Mesut ile tanıştık. Ben, Selahattin Baki, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı oturduk dertleştik. Orada bir şey dikkatimi çekti. Konuşmamın sırasında Mesut çocukluğundan beri gönül verdiği takımda oynama hayalinden bahsetti ve maddi konuları sorun etmeyeceğini söyledi. Burada iş, dönüşü olmayan bir yola girdi. Londra dönüşü detay görüşmelere başladık. Bugün huzurunuza karşınızdayız. Düne kadar gerçekleşmesi rüya olarak görülen, hatta bazıları tarafından imkansız olarak düşünülen bir transferi Fenerbahçe yine gerçekleştirdi. Bizden çok daha iyi teklifler vardı önünde ve bize bonservissiz bir şekilde katıldı" dedi.

"Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilmeyenler, buraya Mesut gelmez dediler"

Bugün dünya futbolunun son 10 yılına damga vuran Mesut Özil'in, Fenerbahçe'ye kavuştuğunu söyleyen Koç, "Artık camianın bir parçası. Takım arkadaşlarıyla, tüm ekibimizle birlikte camianın başarısı için ter dökecek. Futbolun bir takım oyunu olduğunu çok iyi bilen bir karakter. En kısa sürede adaptasyon sürecini atlatarak uyum sağlayacağına inanıyorum. Yurt dışında futbol oynadığı dönemlerde attığı gol ve asistlerle öne çıkarken, insanlığa sağladığı faydayı takip ettik. Sosyal sorumluluk projelerinde örnek bir duruş ortaya koydu. Futbolun kendisine kazandırdıklarına her zaman şükretti ve bunları her zaman insanlık için kullandı. Tüm bunların yanında benim, Mesut'un en sevdiğim özelliklerinden biri; çocuklarla olan ilişkisi ve teması. Kendisi gibi bir dünya yıldızının çocuklara rol model olmasını çok değerli buluyorum. Bu özelliğiyle yeni nesillerin Fenerbahçeli olmasına inanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü bilmeyenler buraya Mesut gelmez dediler. Biz bunun er ya da geç gerçekleşeceğini biliyorduk. Sabırla, inatla ve akıllıca gaza gelmede, getirmeden adım adım çalıştık ve çok şükür ki bu günleri hep beraber yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mesut Özil'in transferi için özel bir kampanya başlatmadık"

Mesut Özil'in transferi için özel bir kampanya başlatmadıklarını belirten Ali Koç, "Biz hafta sonu MESUTOL diyerek destek istedik. Biz Mesut'un transferi için özel bir kampanya başlatmadık. FENEROL zaten devam ediyordu, 4 günlüğüne adını değiştirdik. MESUTOL, FENEROL kampanyasının altında coşkuyu yaşama şeklidir. Çağrımıza karşılık veren taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesini hayal eden ve mutlu olan taraftarımızın destekleri her zaman bizleri mutlu edecektir" şeklinde konuştu.

"Mesut Özil kendisini tüm dünyaya gösterecektir"

'Fenerbahçe'de zaferlerin büyüklüğü, mücadelenin zorluğuyla ölçülür' diyen sarı-lacivertlilerin başkanı, "Bu söz tam anlamıyla Fenerbahçe'yi özetleyen, vurgulayan bir cümledir. Mesut bu yolda yürümeye yeni başlıyor. Takımın bir parçası olarak arkadaşlarıyla sahada en iyi performansını gösterip, zaferlerin bir parçası olacaktır. Çünkü kendisi Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu, ülkemiz için ne anlama geldiğini, camianın ondan beklentilerini çok çok iyi biliyor. Tüm dünyaya Mesut Özil'in kim olduğunu gösterme yolunda hem Fenerbahçe'ye hem Türk futboluna katkıda bulunacaktır" açıklamasında bulundu.

"Biz kendi yıldızlarımızı üretmeliyiz"

Çok iyi bir futbolcu transfer ettiklerini de sözlerine ekleyen Koç, konuşmasının devamında şu cümlelere yer verdi:

“Ama onunla beraber Fenerbahçe'nin eski günlerde olduğu gibi tekrar büyük yıldızları getirme potansiyeli olduğunu göstermesi başka kapıları açacaktır. O dönemlerden bu döneme futbol sektörü çok değişti. Biz Fransa'nın, İspanya'nın gol kralını getirdik. Bugün aynı şeyi yapsak tüm Türk kulüplerini bir araya getir yapamazsınız. Dolayısıyla bunu geçmiş yıllardaki gibi olabileceğini sanmıyorum. Biz kendi yıldızlarımızı üretmeliyiz. Bu da sabır ve inançla altyapılara yatırım ile geçiyor. Son 10 yılına dünya futboluna damga vurmuş bir futbolcuyu bugünün şartlarında buraya getirmek her kulübün yapacağı bir iş değil."

Emre Belözoğlu: "Mesut ile birlikte oynamak isterdim"

Mesut Özil'in bugün resmen Fenerbahçe'de olduğunu vurgulayan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Mesut'un renklerine bağlı olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hoş geldin diyorum. Bu tarihte çok büyük transferler oldu. Mesut hepimiz için güzel bir rüyaydı ve Mesut'un hayaliydi. Bu noktaya transfer sürecinde bizlerinde katkısı olduysa ne mutlu bize. Mesut insani değerleri, mütevazi duruşu, samimice ülkesine bağlılığıyla tüm gençlere örnek olan kişi. Ne mutlu ki bu güzel insan Fenerbahçeli. Şanlı formamızın altında nice maçlara çıkacak inşallah. Gerçekten bizim çok iyi bir takımımız var. Mesut ile beraber çok da güçlenecek. Kupaları beraber kaldıracağız inşallah" dedi.

"Şu anki orta saha üçlüsü daha önde"

2010-2011 döneminde Emre Belözoğlu, Baroni ve Alex orta sahası mı, yoksa şu anda bulunan Ozan Tufan, Gustavo ve Mesut Özil orta sahası mı daha iyi şeklinde gelen soruya Belözoğlu, şu cevabı verdi:

"Mesut benden daha zeki oyuncu ama bende fena değildim. Alex, Fenerbahçe tarihinin görmüş olduğu en büyük oyuncu. Onu çok başka yere koymam gerekiyor. Ama samimice söyleyeyim. Çok pozitif duygularla ben bu göreve soyundum. Fenerbahçelileri mutlu etmek için uyanıyoruz. Ben şuan ki üçlüyü daha önde görüyorum. Mesut ile birlikte futbol oynamak isterdim."

Mesut Özil: "Keşke daha erken olsaydı, iyi ki şimdi olmuş"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takıma imza attığı için heyecanlı olduğunu söyleyerek başladığı sözlerine şöyle devam etti:

"Başkanımızın dediği gibi; Fenerbahçe için rüya, benim için hayaldi. İki taraf için de muhteşem bir bağlantı olacak. İnşallah takıma sahada yeteneğimle faydalı olacağım. Umarım başarılı bir sezon geçiririz takım olarak. Ben Fenerbahçe'ye, Fenerbahçeli olarak inanıyorum. Beni Fenerbahçeli yapan; kendi kendime oldum. Maçları seyrederken yanımda biri oluyordu. Ben Fenerbahçeli oluyordum. Bu durum hep böyle olacak. Eskiden Fenerbahçe'yi seyrederken Okocha'yı çok beğeniyordum. Şimdi Pelkas'ı çok beğeniyorum, aynı pozisyonda oynadığımız için. Kendisi çok yetenekli bir oyuncu. Fenerbahçe her zaman ligi kazanmak için oynuyor. En kısa zamanda bunu yapıp bu sezon şampiyonluğu kazanacağız. Futbolcuda her zaman baskı vardır. Benim için en önemlisi sahada elinden geleni yapmak. Fenerbahçe farklı bir şey benim için. İnşallah her şey güzel olacak. Burada olmak çok gurur verici. Takım arkadaşlarımla antrenmanlara çıkıp inşallah en kısa sürede sahaya çıkacağım. Duygusal yoğunluğum çok yüksek. Ayrıca hedef sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da Fenerbahçe'yi temsil etmek. Biz bunun için elimizden geleni yapacağız. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de en güzel şekilde temsil edeceğiz."

Yıldız futbolcu, kariyerinin geri kalanında Bundesliga'ya dönmeyi düşünmediğini vurguladı. Hayatındaki keşke ve iyi ki durumlarından da bahseden Özil, Fenerbahçe'ye transferi için, "Keşke daha erken olsaydı, iyi ki şimdi olmuş" diye konuştu.

"Sahaya çıkmak için çalışmalarımı sürdürüyorum"

Yaşadığı zor günlerde hiçbir zaman yalnızlık çekmediğini belirten 32 yaşındaki oyuncu, "Ailem ve arkadaşlarım her zaman yanımdaydı. Bu durum çok önemliydi. İnşallah en kısa zamanda sahada olacağım. Şimdi tam zaman veremeyeceğim çalışmalar sürüyor sahaya çıkmak için. Daha önce Türkiye'ye geldiğimde o stada gidiyim maçı izliyim olmuyordu. Şimdi Fenerbahçe oyuncusu olarak inşallah o güzel sahada takım arkadaşlarımla güzel maçlar oynayacağız" şeklinde konuştu.

"Sahada benim işim düşünmekle geçiyor"

Alman takımı Schalke 04 antrenmanına Fenerbahçe formasıyla geldiği için kulüpten gönderildiği ile ilgili soruyu yanıtlayan Özil, "Bu durum saygısızlık olurdu. Doğduğum yerde abimlerle futbol oynardım. Top gelmeden önce düşünmeye başlardım. O süreçte başladı ve profesyonel olduğum sahada da aynı şekilde devam ediyor. Top bana gelmeden önce opsiyonlara bakıyorum. Sahada benim işim düşünmekle geçiyor" ifadelerini kullandı.

"Alex ve Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'de beraber oynamak isterdim"

Almanya Milli Takımı'nı seçmesinin geride kaldığını dile getiren Mesut Özil, kendisi ile alakalı açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz için ise, “Burak kardeşime başarılar diliyorum. İnşallah en güzel şekilde sahada Türkiye'yi temsil eder” dedi.

Özil, ayrıca Alex ve Emre Belözoğlu ile beraber Fenerbahçe'de oynamayı çok istediğini vurguladı.

"Bir daha Alman Milli Takımı'nda oynamayacağım"

Almanya Milli Takımı'na dönme ihtimaline ilişkin ise yetenekli futbolcu, “Ben bir yola gitmişken asla geri dönmem. Almanya Milli Takımı'na başarılar diliyorum. Ama asla bir daha orada oynamayacağım” dedi.

İmza töreni, 2019 yılında Mesut Özil'e mektup yazan Yağız ve Kuzey kardeşlerin Mesut Özil ile beraber fotoğraf çektirmesi ve imzaların atılmasıyla sona erdi.

Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu