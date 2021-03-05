Mesut Özil: 'Önümüzdeki maçlarda takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm'

Sarı-lacivertli takımın dün akşam Antalyaspor'u ağırladığı maçın 64. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Mesut Özil, son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, "Önümüzdeki maçlarda ayağımda iç ve dış yan bağlarda oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.