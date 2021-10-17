Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Yurdun Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz bölge geneli, Adana, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz geneli ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, yağış alan yerlerde mevsim normallerinin biraz altında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonara aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor) 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 26