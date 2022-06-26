Meteoroloji uyarmıştı, Kars'ta bir köyü sel vurdu

Kars'ta son günlerde etkili olan sağanak yağış, sel baskınlarına neden oldu. Kars'ın Digor ilçesine bağlı Kocaköy'de etkili sağanak yağmur, sele dönüştü. Selin geldiği köyde bazı evler sudan zarar gördü.

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, yağmur suları sonucu oluşan sel ve taşkında köyleri ve haneleri zarar gören Kocaköy köyü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaymakam Karakaş, selden zarar gören vatandaşlara bir süre sohbet etti. Selden zarar gören evlerde hasar tespiti çalışmaları ise başladı.

“Meteoroloji'den kuvvetli yağmur uyarısı”

Öte yandan Meteoroloji Iğdır 16. Bölge Müdürlüğü'nden kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu sağanak ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyrettiği belirtilirken, rüzgarın Kars ve Ağrı'da kuzeyli, Iğdır'da güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda; “Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkisi ile hava sıcaklarının hissedilir derecede azalması, Bölgemiz genelinde Kars, Ağrı, Iğdır mevsim normallerinin yer yer altında seyretmesi beklenmektedir. Yağışların; Kars ve çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.