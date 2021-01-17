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Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu illeri için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın bugün (17.01.2021) akşam saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Hakkari, Şırnak, Van, Ağrı, Muş, Bitlis) güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (40-70 km/saat) ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Meydana gelmesi muhtemel dik yamaçlarda çığ riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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