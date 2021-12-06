İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Meteorolojiden Muğla'ya şiddetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Muğla'ya şiddetli yağış uyarısı
Meteorolojiden Muğla'ya şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla için yağış uyarısı yaparken, özellikle kıyı şeridinde yağışların şiddetli yağış olarak beklendiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, “Bu gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2), Muğla kıyı ilçeleri şiddetli (75-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli ve şiddetli yağışların Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor” denildi.

Bekir Tosun
 

İLGİLİ HABER
Marmariste sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar sele döndü Marmaris'te sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar sele döndü
İLGİLİ HABER
Bodrum sağanak yağışa teslim oldu Bodrum sağanak yağışa teslim oldu
İLGİLİ HABER
Milasta şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu Milas'ta şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.