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Meteorolojiden serin ve yağışlı hava uyarısı

Meteorolojiden serin ve yağışlı hava uyarısı
Meteorolojiden serin ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’nın hafta sonunda yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği duyuruldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü-İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, “Bölgemizin yarın (Cuma 27.03.2020) akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Genel olarak sağanak şeklinde görülecek yağışların, hafta sonunda bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) görüleceği bekleniyor.

Halen bölgemizde mevsim normallerinin civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber bölge genelinde 1 ile 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da havanın yarın (Cuma) çok bulutlu olması bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günü gün boyu yağışlı geçeceği ve en yüksek hava sıcaklığının 10 derece civarında olacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

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