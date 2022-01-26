Meteoroloji'den Şırnak ve Siirt için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yapılan açıklamada, “Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 27 Ocak Perşembe günü beklenen yağışların Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar 20 santim üzeri şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının 27 Ocak Perşembe akşam ve gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Buzlanma, don olayı, kar örtüsünün fazla olduğu yerler ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Selami Deniz