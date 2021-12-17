Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Yurdun genelinin çok bulutlu, Güney Ege ile Antalya, Burdur ve Isparta çevreleri hariç tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, diğer kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 4

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 6

İzmir: Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 14

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 15

Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 11

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İLGİLİ HABER Yüksekova kar altında

İLGİLİ HABER Antalya-Konya karayolunda kar yağışı