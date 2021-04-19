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Metina'da 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Metina'da 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Metina'da 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Metina'da 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.

 

Adem Aslan
 

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