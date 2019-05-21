İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Metro şantiyesini silahla basıp 500 kilo kablo çaldılar

Metro şantiyesini silahla basıp 500 kilo kablo çaldılar
Metro şantiyesini silahla basıp 500 kilo kablo çaldılar

İstanbul Eyüpsultan’da Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı şantiyesine giren eli silahlı 5 şahıs, 500 kilo bakır kabloyu çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

Olay, Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı Çırçır Mahallesi Durağı'nın inşaat şantiyesinde 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, silahlı 5 şahıs metro şantiyesinde çalıştıklarını söyleyerek geldikleri araçla inşaat sahasının içerisine girdi. Şüphelilerden biri güvenlik görevlisine silah çekerek korkuttu. Diğer şüpheliler de 500 kilo bakır kabloyu panelvan araca yükledi. Olayın ardından şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.
Güvenlik görevlisi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Caner Sönmez - Davut Has
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

İstanbul pilavı tarifi, İstanbul pilavı nasıl yapılır?

İstanbul pilavı tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.