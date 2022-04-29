Metrobüs yolunda akıl almaz kaza: Sürücüsüz metrobüs dehşet saçtı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Belediye Durağı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsüz şekilde hareket halinde olduğu öne sürülen metrobüs, bariyerlere çarparak ilerlemeye başladı. Ters şeride geçerek hızlı bir şekilde ilerlemeye devam eden metrobüs karşı şeritten gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak çarpışan araçlara arkadan çarptı. Kazada durak yakınında bulunan metrobüsteki 3 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, ekipler ise metrobüs güzergahında önlem alıp akışı sağladı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler, metrobüsün kontrolden çıkma nedenini belirlemek için detaylı çalışma başlattı. Öte yandan, kazaya karışan metrobüslerin güzergahtan kaldırılma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Kontrolden çıkan metrobüsün daha önce arıza yaptığı ve sürücünün arızayı gidermek için aküyü kontrol ettiği sırada metrobüsün kendi kendine hareket ettiği öğrenildi.

Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağında akşam saat 18.30 sıralarında yaşanan kazada, sürücüsüz bir şekilde bariyerlere çarparak ilerleyen metrobüs, durak çıkışındaki karşı şeritten gelen metrobüsle kafa kafaya çarpışmış, arkadan gelen başka bir metrobüs de duramayarak kazaya karışan araçlara çarpmıştı. 8 kişinin yaralandığı ilginç metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı.

Sürücü aşağıya inmiş, arızalı metrobüs sürücüsüz hareket etmiş

Kontrolden çıkan metrobüsün olaydan kısa bir süre önce, başka bir durakta arıza yaptığı ve sürücü Oktay A.'nın da metrobüsün motor kısmındaki aküsünü kontrol etmek için araçtan indiği öğrenildi. Sürücünün aküyü kontrol ettiği sırada metrobüsün hareket ederek bir diğer durağa kadar bariyerlere çarparak sürücüsüz bir şekilde ilerlediği öğrenildi.

Metrobüs sürücüsü gözaltına alındı

Yaşanan kazanın ardından incelemelerde bulunan polis ekipleri, sürücüsüz hareket eden metrobüsün sürücüsü Oktay A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından araçların kaldırıldığı öğrenildi.

Erdal Can İçelli - Ensar Kıranlıoğlu