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Metruk binada komaya giren şahıs kurtarılamadı

Metruk binada komaya giren şahıs kurtarılamadı
Metruk binada komaya giren şahıs kurtarılamadı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde metruk binada baygın halde ailesi tarafından bulunan 28 yaşındaki Abdulkerim Rıfkı Güner, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şahsın, çakmak gazı çekerek komaya girdiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gölcük Halıdere Yalı Mahallesi'nde yaşayan Abdulkerim Rıfkı Güner(28), dün akşam saatlerinde metruk bir binaya girdi. Uzun süre kendisinden haber alamayan ailesince binada baygın halde bulunan Güner, olay yerine çağrılan ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çakmak gazı çektiği iddia edilen gencin naaşı morga kaldırılırken polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.  

Enes Azmak
 

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