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Mezbahaneden kaçan dana emlakçıda yakalandı

Mezbahaneden kaçan dana emlakçıda yakalandı
Mezbahaneden kaçan dana emlakçıda yakalandı

Kırklareli’nde mezbahaneden kaçan dana emlakçı dükkanında yakalandı.

Mezbahaneden kaçan dana emlakçıda yakalandı - Tıkla İzle

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kesilmek üzere mezbahaneye götürülen dana, sahibinin elinde kurtularak kaçmaya başladı. Dana ve mezbahane görevlileri arasında kovalamaca başladı. Kaçan dana, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesine girdi. Burada araçlara zarar veren dana daha sonra Cumhuriyet Meydanında bulunan bir emlakçı dükkanının içine girdi. Dana emlakçı içinde yakalandı. Yaşanan olay güvenlik kamerasında yansıdı.

Hüseyin Çanlı

 

 

 

 

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