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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist istemiyoruz'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist istemiyoruz'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist istemiyoruz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 'Bizim Kürt kökenli kardeşlerimize duyduğumuz muhabbet sizin tahayyül sınırlarınızın alamayacağı kadar köklüdür. Türk Kürt kardeştir, bozguncular kalleştir. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist istemiyoruz' dedi.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Biz TBMM'de terörist istemiyoruz. HDP'li vekilin dokunulmazlığı derhal kaldırılmalı. HDP'yi Türk siyasetinde ve demokraside istemiyoruz. Terörist sevdalıları meclis koridorlarındadır. Anayasa Mahkemesi'nin görevini de yapmasını bekliyoruz. CHP Genel Başkanı katıldığı televizyon programında 'terör konusunda bir şey geldi de biz hayır mı dedik' dedi. Bu gerçekle bağdaşmayan açıklamayı duyduktan sonra ne söylesek boştur. Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesini 2 yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine CHP ve HDP 'hayır' dedi. Kılıçdaroğlu'na bakarsanız 'Suriye'ye barış getireceğiz' masalını dinlersiniz. Bizim Kürt kökenli kardeşlerimize duyduğumuz muhabbet sizin tahayyül sınırlarınızın alamayacağı kadar köklüdür. Türk Kürt kardeştir, bozguncular kalleştir. Dün hedef Bülent Ecevit'ti bugün Recep Tayyip Erdoğan'dır. Oynanan oyun da kurulan kurgu da aynıdır

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