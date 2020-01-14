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MHP lideri Bahçeli: Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyeceklerdir

MHP lideri Bahçeli: Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyeceklerdir
MHP lideri Bahçeli: Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyeceklerdir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yaklaşık 6 ay sonra ilk kez grup toplantısında partililere seslendi. Bahçeli, “Düşmemizi bekleyenler Allah’ın izniyle kurumuş ağaca dönecekler daha çok bekleyeceklerdir. Sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, uzun bir sürenin ardından TBMM'de MHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, sağlığına ilişkin olarak, “Derdi veren Allah şifayı da vermiştir. Kader gayrete aşıktır. Düşmemizi bekleyenler Allah'ın izniyle kurumuş ağaca dönecekler daha çok bekleyeceklerdir. Sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur. Eğer yürek yemedilerse eğer meydanı boş zannetmedilerse kurt pençesiyle kendilerine gelip arkalarına bakmadan kuytu yerlere saklanacaklardır. MHP üzerinde hesap yapılmaz. Sağlığım üzerinden spekülasyona yeltenenler kötü temennilerini şifreli mesajlarla servis edenler bilsinler ki biz şer kişilere değil edepli gönüllere bakarız” ifadesini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz

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