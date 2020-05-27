MHP lideri Devlet Bahçeli: 'Milletin cesur yüreğini yenemeyecekler'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Yurdumun her güzel insanına güzel dileklerimi sunuyorum. Yassıada milli hafızlara kazınmış alaca karanlık bir devrin, paslı zincirlerin simgeleşmiş yeridir.

İrade ve egemenliğin yegane sahibi aziz milletimizin tercihleri hazin şekilde sorguya çekilmiştir.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismi Yassıada'ya verilmiş ve tarih edilmeye başlanmıştır.

İrade ve egemenliğin takdir ve tercihleri sorguya çekilmiştir. Yassıada'nın isminin değiştirilmesi 2013 yılında önemli bir adım atıldı. O tarihte Demokrasi ve Özgürlükler ismi adaya verilmiştir.

Milletin verdiği yetkiyi ancak millet alır.

Demokrasi defalarca uçurumdan dönmüştür. Aslında uçurumdan dönen Türkiye'dir.

Aklından darbe geçiren, sandıkta bulamadığını sokaklarda ve silahların muhitinde arayan herkes kaybetmeye mahkumdur.

Ezemeyecekleri, yenemeyecekleri milletimizin bileği değil soylu ve cesur yüreğidir.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın hayırlı olmasını temenni ediyorum.