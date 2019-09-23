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MHP Lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu

MHP Lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu
MHP Lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde hafif ateş şikayetiyle gittiği hastanede kontrol amaçlı yatırılmıştı. Genel tetkiklerinin tamamlanmasının ardından zorunlu yatışı gerekli görülmeyen Bahçeli, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Bahçeli'nin taburcu olduktan sonra MHP Genel Merkezi'ne gittiği öğrenildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu - Tıkla İzle

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde hastaneye yatan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi tedavi gördüğü hastanede ziyareti sonrasında hastane çıkışında konuşan Bakan Koca, "Birazdan kendileri taburcu olacaklar, genel durumu son derece iyi, hastanede yatışının zorunluğu olabileceği bir durum söz konusu değil. Hafif bir ateş yakınmasıyla gelip, genel tetkikleri yapılıp herhangi bir sorun olmadı. Bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu, bununla ilgili tedavi başlandı. Bundan sonraki süreçte de taburcu edilerek, evde tedavisine devam edilecek. Ciddi bir sorunu olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin hastaneye gitme nedeni belli oldu (Özel Kalem Müdürü açıkladı)

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