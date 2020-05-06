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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan TGRT Haber'e özel açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan TGRT Haber'e özel açıklamalar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan TGRT Haber'e özel açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk TGRT Haber'e konuk oldu.. Bakan Selçuk, koronavirüs nedeniyle eğitim sistemindeki değişiklileri açıkladı. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kılavuzunun güncellendiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlandığını duyurdu. Selçuk, 20 Haziranda yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu.

YKS'DE 1. DÖNEM KONULARI OLACAK

YKS sınavı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, sınavın içeriğinde 1.dönem konularının olacağını duyurdu. 

ÖĞRENCİLER 1.DÖNEM NOTLARIYLA ÜST SINIFA GEÇECEK

Bakan Ziya Selçuk, öğrencilerin 2.dönem eğitim görmedikleri için 1.dönem notları ile üst sınıfa geçeceğini, eğer ailelerden çocukları için talep gelirse döneminden devam ettirilebileceklerini açıkladı. Bakan Selçuk Aynı zamanda eğitim eksikliliğinin olmaması adına gerekirse hafta sonu kurslarının başlatılabileceğini duyurdu. 

BİZİM ÖDEVİMİZ TÜM TEDBİRLERİ ALMAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda dezenfekte işlemlerinin gerçekleştirildiğini ve tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. 

Şeyda Öksüz

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