Milli Eğitim Bakanlığı, EBA'ya erişim sıkıntısıyla ilgili açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, eş zamanlı kullanıcı yoğunluğuna bağlı olarak 08.30 - 12.00 saatleri arasında aralıklı olarak bazı kullanıcılar tarafından karşılaşılan erişim sorunlarının, vakit kaybetmeksizin yapılan iyileştirmelerle çözüme kavuşturulduğu aktarıldı.

Bir öğrencinin gün içerisinde işleyebileceği canlı ders sayısının 22 Eylül Salı günü itibariyle büyük oranda arttırıldığına değinilen açıklamada, “Bu uygulamayla, TRT EBA TV yayınlarına ilave olarak öğrencilerin, günlük ders programının tamamına yakınını canlı dersler aracılığıyla, öğretmenleriyle etkileşimli olarak yapması amaçlanmıştır. Söz konusu uygulamanın ilk günü olması sebebiyle eş zamanlı kullanıcı yoğunluğu oluşmuştur. Eş zamanlı kullanımdan kaynaklı bu durumla ilgili tespitler anlık olarak yapılmış ve aynı gün iyileştirmeler devreye alınmıştır. Bu kapsamda öğrencinin, dersin başlamasından 30 dakika öncesine kadar kolaylıkla sisteme erişerek doğrudan canlı dersine katılabilmesini sağlayacak “Hızlı geçiş” özelliği iyileştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Yeni dönem açılışı ile çok yüksek kullanım trafiklerine ulaşan EBA'nın, küresel ölçekte dikkat çektiğine değinilirken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, siber saldırılara da maruz kalındığı ve hizmet kalitesinin etkilendiği aktarıldı. Ayrıca Dağıtık Hizmet Engelleme (DDoS) saldırılarını izleme raporlarına göre söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiğinin de tespit edildiği açıklamada yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Bu durumun erken farkına varılmasıyla anında müdahaleler neticesinde, 2 saat içinde EBA platformu ve EBA Canlı Ders sistemi hizmet sunmaya devam etmiştir. EBA Sistemleri 7 gün 24 saat kontrol merkezi ile izlenmekte ve kesintisiz hizmet sunumu için gerekli müdahaleler yapılmaktadır. 22 Eylül öğleden sonra ve 23 Eylül tarihlerinde benzer kullanım yoğunluğuyla karşılaşılmasına rağmen herhangi bir sorun olmaksızın öğrenci, veli ve öğretmenlerimize hizmet sunulmaktadır.”