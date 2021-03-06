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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İzmir’deki bir ilkokulda yaşanan olayla ilgili açıklama yapıldı.

MEB tarafından yapılan açıklamada, “İzmir Bayraklı'daki bir ilkokulumuzda, bir velimizin açıklamalarıyla kamuoyu gündemine yansıyan iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından söz konusu duruma ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır. Öğrencimizin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılması durumuna sebebiyet veren ve pedagojik açıdan asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik başlatılan inceleme/soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir” denildi.

Engin Yağcı

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