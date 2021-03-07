Milli füzeyle bugüne kadarki en uzak hedefe atış yapıldı

Milli Savunma Bakanlığınca konuya ilişkin tatbikat görüntülerinin de paylaşıldığı açıklamada, “VATAN-2021 Tatbikatı sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan (SİHA) milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hedefine, bugüne kadar yapılmış en uzak menzilden atış yapıldı.

Atış, 04 Mart 2021 tarihinde Doğu Akdeniz'de başarı ile icra edilerek hedef tam isabetle vuruldu. MAM-L atışını müteakip SH-70 helikopterinden milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen ANKA İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) lazerle işaretlediği hedefe icra edilen HELLFIRE güdümlü mermi atışı da isabetle gerçekleştirildi“ ifadelerine verildi.

Ali Nargüner

