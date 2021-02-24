Milli Reasürans Oda Orkestrası 'Barok Dönem' eserleri İş Sanat'ta

İş Sanat'ın klasik müzik konserleri devam ediyor. İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde gerçekleşen Milli Reasürans Oda Orkestrası'nın bu ayki konseri, şef Oğuzhan Kavruk yönetiminde izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz olarak kaydedilen konserin solistleri keman sanatçısı Özgecan Günöz ile obua sanatçısı Sezai Kocabıyık olacak.

Topluluk solistlerle birlikte çalınan eserlerin yanı sıra Johann Sebastian Bach ve Antonio Vivaldi'nin orkestra için bestelediği sevilen eserlerini de seslendirecek. Etkinlik, 25 Şubat'ta saat 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalından ve internet sitesinden yayınlanacak. Milli Reasürans Oda Orkestrası'nın önceki konserleri de sezon boyunca İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalından izlenebilecek.