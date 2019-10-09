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Milli Savunma Bakanı Akar, 'Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte'

Milli Savunma Bakanı Akar, 'Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte'
Milli Savunma Bakanı Akar, 'Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte” dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Tören öncesi soruları yanıtlayan Akar, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonla ilgili sorular üzerine, "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte. Bunları da komutan arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip etmekteyiz. Ancak bugünkü yaptığımız faaliyet de önemli bir faaliyet. Mazisi şan ve şerefle dolu kartal yuvası Harp Okulunun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni var. Harbiyelilerle birlikte olacağız, onlarla yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz, bu önemli günü birlikte kutlayacağız” dedi

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