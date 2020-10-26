Milli Savunma Bakanı Akar, Kazakistan Başbakanı Mamin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan ziyareti kapsamında Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ile bir araya geldi. Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev ile Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beybut Atakulov'un da yer aldığı görüşmede, bölgesel ve ikili güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayiinde iş birliği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Türkiye ve Kazakistan arasındaki ortak tarih, ortak değerler ve kardeşlik bağlarının önemine dikkat çeken Bakan Akar, hem askeri eğitim, iş birliği hem de savunma sanayi alanlarında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin gerekliliğini vurguladı. İki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesinin sadece Türkiye ve Kazakistan için değil, bölge barış ve istikrarı için de önem taşıdığını anlatan Akar, Cumhurbaşkanları düzeyinde varılan mutabakat kapsamında çizilen çerçevede gerekli iş birliğinin hızla yapılmasının gerekliliği ifade etti.

Öte yandan, Bakan Akar daha sonra Kazakistan Jandarma Genel Komutanı Tümgeneral Ruslan Jaksilikov ile de görüştü.