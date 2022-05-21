Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistanlı mevkidaşı Asif ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Pakistan'daki temaslarına devam ediyor. Dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Karaçi Tersanesi'ndeki Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Badr'in denize indirme törenine katılan Akar, daha sonra İslamabad'a geçti. Bakan Akar, başkentteki programı doğrultusunda Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Asif arasındaki görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı, savunma sanayiinde iş birliği imkanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar görüşmede Türkiye ve Pakistan arasındaki derin bağlara vurgu yaparken, iki ülke arasında askeri iş birliğinin daha da artırılmasının önemine değindi. Akar ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin Keşmir konusundaki desteğinin her vesileyle dile getirildiğini ifade etti.

Görüşmede Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul da yer aldı. Bakan Akar dün akşam Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile de bir araya geldi.