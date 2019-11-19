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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Sorunların hepsi çözülecek'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Sorunların hepsi çözülecek'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Sorunların hepsi çözülecek'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ruslarla görüşüyoruz, devriyeler sürüyor. Sorunların hepsi çözülecek" dedi.

 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ruslarla devriyenin imzalanan mutabakat çerçevesinde devam ettiğini belirterek, “Birtakım zorluklarımız var. Bunları da Ruslarla çözmeye çalışıyoruz. Gerekli tedbirleri arkadaşlarımız alıyor” dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, Ruslarla devriyenin imzalanan mutabakat çerçevesinde devam ettiğini belirterek, “Bunun dışında birtakım zorluklarımız var. Bunları da Ruslarla çözmeye çalışıyoruz. Gerekli tedbirleri arkadaşlarımız alıyor. İlave ihtiyaç duyulan tedbirleri Ruslarla görüşüp, çözmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi çözülecek” dedi.

Ahmet Umur Öztürk
 

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