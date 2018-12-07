Milli Savunma Bakanlığı: 'Son bir haftada 32 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü, bu kapsamda 30 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Tunceli, Şanlıurfa ve Şırnak'ta yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre icra edilen operasyonlarda yurt dışında 32 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 asker yaralandı. Ayrıca teröristler tarafından kullanılan 39 adet silah mevzii, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda 2 Aralık tarihinde Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin ikincisi de tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'te 3 Aralık'ta müşterek birleşik devriye faaliyetlerinin beşincisini icra etti.

Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen iş birliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edileceği belirtildi.

İlker Turak

