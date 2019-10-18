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Milli Savunma Bakanlığından kimyasal silah açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından kimyasal silah açıklaması
Milli Savunma Bakanlığından kimyasal silah açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmış, sivil/masum kişilerle harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce özellikle dış basında gündeme getirilen ‘Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına' yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır” denildi.

Musa Erdoğan

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