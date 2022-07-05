Milliler Akdeniz Oyunları'nı 108 madalya ile tamamladı

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Türk milli takımı en çok madalya kazanan ülkeler sıralamasında 108 madalya ile İtalya'nın ardından (159) oyunları 2. sırada tamamladı.

Milliler yüzmede madalyaları topladı

Akdeniz Oyunları'nın son gününde ay-yıldızlılar aynı yarışta altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, erkekler 100 metre kurbağalama finalinde 1:00.03'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazanırken, Emre Sakcı ise 1: 00.19'luk derece ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 400 metre serbest stil finalinde mücadele eden Deniz Ertan, 4:08.04'lük derecesiyle altın madalya kazandı. Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş ise, kadınlar 200 metre kurbağalama finalinde 2:26.48'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Eskrimde bronz madalya

19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar flörede mücadele eden milli eskrimci İrem Karamete, organizasyonu 3. sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Tablo-16'da Portekizli rakibi Carolina Oliveira'yı 15-11, çeyrek finalde ise İtalyan sporcu Erica Cipressa'yı 15-11 yenerek yarı finale yükselen İrem Karamete, İtalyan sporcu Olga Rachele Calissi karşısında 15-9 mağlup olarak final şansını kaçırdı ve bronz madalya elde etti.

Ay-yıldızlılar Akdeniz Oyunları'nda 45 altın, 26 gümüş ve 37 bronz madalya toplayarak toplamda 108 madalya ile 2. sırada yer aldı.

İsmail Yasin Akçın