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Milliler Rusya'yı devirdi

Milliler Rusya'yı devirdi
Milliler Rusya'yı devirdi

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya’yı 80-62 yendi.

Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'yı 80-62 yendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil

Türkiye: Şehmus Hazer 11, Cedi Osman 14, Buğrahan Tuncer, Sertaç Şanlı 13, Alperen Şengün 13, Metecan Birsen 9, Melih Mahmutoğlu 11, Berk Uğurlu 5, Doğuş Özdemiroğlu 2, Sadık Emir Kabaca, Göksenin Köksal, Ömer Faruk Yurtseven 2

Başantrenör: Orhun Ene

Rusya: Kardanakhishvili 4, Mozgov 12, Vorontsevich 6, Astapkovich 11, Kulagin 12, Motovilov, Ivlev 9, Ukhov 2, Antonov 2, Strebkov, Kvitkovskikh, Komolov 4

Başantrenör: Sergei Bazarevich

1. Periyot: 17-19 (Rusya lehine)

Devre: 34-33 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 56-51 (Türkiye lehine)

5 faulle çıkanlar: Metecan Birsen (Türkiye), Vorontsevich (Rusya)

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