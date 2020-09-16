Million Hair Center CEO'su Fatih Köse: 'Dünyada artan koronavirüs vakaları Türk saç ekim sektörünü olumsuz etkiliyor'

Pandeminin artışa geçtiği ülkelerde, seyahat kısıtlamaları ve karantina dönemi, Türk saç ekim sektörüne yabancı hasta kaybettiriyor. Million Hair Center CEO'su Fatih Köse koronavirüsün dünya genelinde tekrar artışa geçmesinin, Türkiye'deki saç ekim merkezlerini tercih eden hasta sayılarının düşmesine yol açtığını söyleyerek, “Sektörde faaliyet gösteren firmalar yurtdışından gelen hasta sayılarının tekrar düşmesi nedeniyle ilk çeyrekteki yüzde 40'lık azalmanın yanısıra yarı dönemde de yüzde 60-70 düşüşle yaşandığını belirtiyor. Son yıllarda sağlık turizminde yükselen Türkiye, saç ekim ve estetik operasyonlarda önde gelen ülke konumuna geldi. Ancak salgının etkisi, arttıkça yabancı ziyaretçiler, ülkesinden çıkmamayı tercih ettiğinden dolayı turist sayılarında da azalış görülüyor” dedi.

"Hasta sayılarında ileri düzeyde azalış var"

Fatih Köse, koronavirüs tehlikesinin,tekrar yayılması nedeniyle turistlerin Türkiye'ye gelme oranı yüzde 60 düşürdüğünün altını çizerek söz konusu azalışın özellikle Almanya,İtalya, İspanya,Fransa gibi ülkelerden gelen yabancılardan kaynaklandığını vurguladı.