Minibüsle Migros'a daldı

Olay merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Ankara Yolu caddesinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öne sürülen sürücü 16 V 8924 plakalı minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek istasyonun marketine daldı. İstasyon görevlilerinin şok yaşadığı olayda markete alışveriş için giren iki müşteri yaralandı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan istasyon personeli, yaralılara müdahale etti. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 müşteriyi ve minibüs şoförüne ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.





Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından polis ekipleri istasyon ve çevresinde güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Markette büyük maddî zarar meydana gelirken, kazanın istasyonun yoğun olmadığı saatte olması faciayı önledi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.



