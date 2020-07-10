İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minibüslerde tıka basa yolculuk devam ediyor

Minibüslerde tıka basa yolculuk devam ediyor
Minibüslerde tıka basa yolculuk devam ediyor

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dikkat çekilen sosyal mesafe kurallarına uymayan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor. Esenyurt’ta minibüslere yönelik yapılan uygulamalarda sosyal mesafe kuralını ihlal ederek ayakta yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik uygulama ekipler amirliği ekipleri, kent genelinde sosyal mesafe ve kurallara aykırı yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tıka basa yolcu alan minibüsler durdurularak gerekli cezai işlemler uygulandı. Esenyurt'ta uygulama yapan ekipler, durdurdukları 6 minibüs sürücüsüne, ayakta yolcu taşıma ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etme suçlarından dolayı, il hıfzızsıhha kanununa muhalefetten 3150 TL, ayakta yolcu taşımaktan ise 104 TL para cezası uyguladı.
 

Murat Delice - Furkan Tan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.