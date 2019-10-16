İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik öğrencilerden askerlere moral ziyareti

Minik öğrencilerden askerlere moral ziyareti
Minik öğrencilerden askerlere moral ziyareti

Yenice İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursunda eğitim gören minik öğrenciler, Yenice İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlere moral ziyaretinde bulundu.

Öğrenciler, öğretmenleri ve Yenice İlçe Müftüsü Mehmet Bayam ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek ve askerler moral amacıyla Yenice İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ellerinde Türk bayrakları ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden minik öğrenciler, komutanlar tarafından kapıda karşılandı. Mehmetçiğin yanında ve destek olduklarını göstermek için böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyen minik öğrenciler, asker ağabeylerine kolaylıklar diledi.

Yenice İlçe Jandarma Komutanlığındaki görevli askerler de, destek ziyaretlerinden dolayı öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Öğrenciler ziyaret sonrası asker ağabeyleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dilek Kocabaş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.