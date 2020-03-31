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Mısır Piramitlerinden dünyaya "Evde Kal" mesajı

Mısır Piramitlerinden dünyaya
Mısır Piramitlerinden dünyaya "Evde Kal" mesajı

Mısır Piramitleri korona virüs salgınına karşı İngilizce ve Arapça "Evde Kal" mesajıyla aydınlatıldı.

Mısır Piramitlerinden dünyaya "Evde Kal" mesajı - Tıkla İzle

Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Gize kentinde yer alan piramitler, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında insanlara mesaj vermek amacıyla ışıklandırıldı. Piramitler, İngilizce ve Arapça yazılan “Evde Kal” mesajıyla aydınlatıldı.

Virüse karşı yoğun çaba gösteren sağlık çalışanlarına da teşekkür mesajı verildi.

Mısır'da 25 Mart'ta salgın nedeniyle yerel saatle 19.00-06.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Ülke genelinde bugüne kadar 656 vaka kaydedilirken, 41 kişi de hayatını kaybetti.

Hamad Alnajjar

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