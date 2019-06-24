İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mısır ve ABD'den Abha Havaalanı saldırısına kınama

Mısır ve ABD'den Abha Havaalanı saldırısına kınama
Mısır ve ABD'den Abha Havaalanı saldırısına kınama

Mısır ve ABD, Husilerin Suudi Arabistan’daki Abha Havaalanı'na saldırısını kınadı.

ABD'nin Rıyad Büyükelçisi John Abizaid yaptığı açıklamada, Husilerin Abha Havaalanı'na düzenlediği saldırıyı “korkakça” sözüyle nitelendirerek, “Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, yaralıların en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamayla, Husilerin düzenlediği saldırıyı kınadı. Açıklamada, Mısır hükümetinin Suudi Arabistan halkı ve hükümetinin istikrarı ve güvenliğine desteğinin tam olduğu ifade edildi.
Husilerin dün Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havaalanı'na düzenlediği saldırıda 1 Suriyeli hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.