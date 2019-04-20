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Mısır'da halk anayasa için sandık başında

Mısır'da halk anayasa için sandık başında
Mısır'da halk anayasa için sandık başında

Mısır, bugün anayasa değişikliği referandumu için sandık başına gidiyor. Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi’nin başkanlık süresi 2030 yılına kadar uzatılacak.

Anayasa değişikliğine göre Mısır ordusuna "anayasayı ve demokrasiyi koruma ve kollama görevi" de verilerek sivillerin askeri mahkemelerde yargınlanma yolu açılacak. Bugün başlayan referandumun üç gün süreceği kaydedildi. 

Milli Seçim İdaresi Başkanı Lasheen Ibrahim, cumartesi günü başlayacak seçimin pazartesiye kadar süreceğini söyledi. Seçimin 3 gün olarak uzatılmasıyla katılımın artmasını amaçladığı kaydedildi.
İbrahim, Mısır gençlerine yönelik yaptığı açıklamada, boykot çağrılarına kulağını tıkamalarını isteyerek, "Düşüncenizi saklamayın, boykot çağrılarına kulağınız kapatın" dedi. 

Mısır parlamentosu geçtiğimiz hafta 2014'teki anayasada yer alan başkanlık süresinin en fazla 4 yıllık 2 dönem olarak yer alan maddenin değiştirilerek 6 yıl daha uzatma kararı almıştı. 2014 Mısır anayasasına göre Abdulfettah Sisi'nin ikinci dönem başkanlık süresi 2024 yılında sona eriyordu.  

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