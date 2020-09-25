Mısır'da kimya fabrikasında dev yangın

Mısır'ın Monufia Valiliğine bağlı Sadat şehrinde bulunan kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle fabrika alevlere teslim oldu. Olay yerine 15 itfaiye aracı sevk edildi. İçişleri Bakanlığı Güvenlik Müdürü Tümgeneral Ahmed Farouq yaptığı açıklamada, yangının Sadat şehrindeki sanayi bölgesinde bulunan kimya fabrikasında meydana geldiğini ve ekiplerin yangına müdahale ettiğini bildirdi. Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hamad Alnajjar



