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MIZALLE ‘Your Map' koleksiyonuna büyük ilgi

MIZALLE ‘Your Map' koleksiyonuna büyük ilgi
MIZALLE ‘Your Map' koleksiyonuna büyük ilgi

Moda’ya ve E – Alışveriş’e yepyeni bir soluk getiren MİZALLE ‘Your Map’ İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonu görücüye çıktı.

Four Seasons Hotel at The Bosphorus'da gerçekleşen ‘ MİZALLE ‘Your Map' İLKBAHAR / YAZ 2019 Koleksiyon ‘ lansmanında, şehirli kadınların aradıkları şıklığı, modern çizgilerle birleştirerek; modada sadelik şıklık ve zerafeti ön plana çıkaran tasarımlar yer aldı.

‘MİZALLE ‘Your Map' İLKBAHAR / YAZ 2019 Koleksiyon ‘ lansmanına yanı sıra İş, Sanat, Moda, Spor ve Cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.
Her kadının her tarzına ve beğenisine uygun birbirinden farklı tasarımlar sunan MİZALLE; gündüzden geceye uzanan şık, zarif ve kullanışlı tasarımlarını mizalle.com adresine girerek tüm kreasyonu keşfedebilirsiniz.

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