MKE Ankaragücü Store VEGA Subayevleri AVM'de açıldı

MKE Ankaragücü Store VEGA Subayevleri mağazasının açılışına kulüp başkanı Faruk Koca'nın yanı sıra Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve futbolculardan Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Eren Derdiyok, Gboly Ariyibi, Owusu Kwabena ve Ghayas Zahid katıldı.

MKE Ankaragücü'nün AVM'lerdeki ilk mağazasının açılışında konuşan Başkan Koca, taraftarın açılışa özveri göstereceğine inandığını söyleyerek, “Bu tür müesseselerin açılması, taraftarın bu müesseselere bu armaya bu renklere sahip çıkmasıyla olur. Ben taraftarımızın açılışa katılmalarında özveriyi göstereceklerine inanıyorum. Burası Keçiören ilçesinde bir AVM, buranın bizden daha fazla ev sahibi Keçiören Belediye Başkanımız” dedi.

Store açılışına katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara'da yaşayan herkesin Ankaragücü'ne sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

“Taraftarımız sağ olsun bizi yalnız bırakmadı”

AVM'lerdeki store mağazalarının devamı geleceğini hatırlatan Koca, “Bugün gerçekten Ankaragücü'ne yakışır, belki örnek gösterebilecek bir mağaza açılışını yaptık. Ankaragücü store ilk mağazasını Subayevleri VEGA AVM'de açmış bulunuyor. Tüm camiamızı, taraftarımızı ve Ankaragücü'nü sevenleri buraya bekliyoruz. Ankaragücü armasıyla, Ankaragücü taraftarıyla bütünleşmek bu tür mekanlarda geçiyor. Bugün sağ olsun camiamız taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Futbolcularımız, teknik direktörümüz ve Keçiören Belediye Başkanı'yla beraber bugün bu tarihi ana şahitlik ettik. Ben camiamıza hayırlı olsun diyorum, bunun devamının geleceğini camiamıza belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Engin Yağcı - Sadettin Aliusta