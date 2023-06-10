MKE roket ve patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

Elmadağ'ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Patlamamın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu. Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. MKE itfaiyesi ile Ankara itfaiyesi fabrika içerisinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Fabrikada patlama olduğunu öğrenen çalışan yakınları da fabrikanın önüne akın etti.

Tolga Başer - Mevlüt İşli

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