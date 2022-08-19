MKE'nin geliştirdiği milli deniz topunun deniz testleri tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda MKE ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından geliştirilen 76/62 mm milli deniz topunun ilk test atışı geçen sene aralık ayı başında yapılmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile katıldığı Karapınar'daki test atışı başarıyla gerçekleşmişti.

Törene video mesaj ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “76/62 milli deniz topunun envantere girmesiyle Deniz Kuvvetleri daha güçlü ve etkin bir hareket kabiliyetine kavuşacaktır” açıklamasını yapmıştı. Bakan Akar da savunma sanayisinde yerli ve milli üretimin tercih değil zorunluluk olduğunun altını çizerek, “Başarabiliyoruz, yapabiliyoruz ve yapacağız” şeklinde konuşmuş ve ardından deniz topunun ilk atış talimatını vermişti.

Test atışlarının ardından milli deniz topu, kara atışlarını başarıyla tamamladı. 60 saniye içinde 80 atış yapabildiği testlerde ortaya konulan milli deniz topu, diğer testleri için gemiye çıkmıştı. TCG Beykoz'a bir ay önce entegre edilen milli deniz topu, liman ve deniz testleri çerçevesinde kara bombardımanı, su üstü atışları ve uçaksavar atışlarını başarıyla tamamlayarak testlerden geçti. Milli deniz topu, hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanında kullanılıyor. 20 kilometre menzile sahip milli deniz topu, 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabiliyor.